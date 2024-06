Felicittà a Explora

Torna Felicittà e tra i luoghi protagonisti dell'edizione 2024 c'è Explora - il museo dei bambini di Roma. Appuntamento il 4 luglio, dalle 19 alle 20,30 con visita e attività (su prenotazione) e, secondo turno, dalle 20,45 alle 22,15 (sempre su prenotazione).

Durante ogni turno di visita è possibile partecipare alle attività proposte:

Alla scoperta della città con le bee bot. Attività per aiutare piccole api robot a scoprire i principali monumenti di Roma. Fascia di età 3-5 anni.

Metti in equilibrio la tua città. Attività di tinkering per conoscere la città di Roma. Fascia di età 6-10 anni.

Divertiti con lo skyline della tua città. Attività con tirabozze, inchiostro e rulli per animare lo skyline della città con le iniziali di tutti i bambini. Dai 3 anni.

Nell'atrio coperto, dalle 18 alle 19 si svolgerà l'attività a fruizione libera e a ciclo continuo "Colori in città. Attività per giocare con i colori tra pittura en plein air e spin bike". Fascia di età 3 anni.

Explora

Explora, in via Flaminia, è il primo Children’s Museum privato non profit italiano, una struttura permanente dedicata ai bambini, alle scuole e alle famiglie attiva dal 2001 e dedicata a bambine e bambini da 0 a 11 anni. Da più di 20 anni, è il punto di riferimento per l'educazione informale e per le attività creative per le famiglie, le scuole e il mondo dell’Infanzia. Uno spazio, restituito alla città dopo il recupero e la riqualificazione dell'ex deposito tranviario, in cui l’esplorazione e il gioco si trasformano in un’esperienza di crescita e di condivisione. Con i suoi 2.000 mq di installazioni interattive, il Museo offre un’occasione unica e innovativa che favorisce curiosità, motivazione e scoperta. Aperto dalle 19 alle 22:15, ultimo ingresso alle 20:45. Accesso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Prenotazione obbligatoria delle visite guidate gratuite con attività sul sito di Explora https://mdbr.it/gioca-nel-museo/attivita-ed-eve nti/felicitta-a-explora/

Foto da Facebook @Explora