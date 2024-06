Felicittà da "CO.R.AG.GIO." Cooperativa Romana Agricoltura Giovani

Prezzo non disponibile

Tra i luoghi di Felicittà 2024 c'è anche CO.R.AG.GIO. Cooperativa Romana Agricoltura Giovani, sita in via Cassia, 1420. Il prossimo 4 luglio, la piazza verde delle terre pubbliche di Roma aprirà le porte per un programma di attività aperte a grandi e bambini.

Il programma di CO.R.AG.GIO.

18:00 – 19:00

Benvenuto e visita guidata alla Piazza verde agricola sulle Terre pubbliche, per adulti e laboratori nella natura, per bambini

19:30 – 22:30

Agriaperitivo a sottoscrizione con open buffet per sostenere il progetto dell'Università della Terra, con prodotti e vini locali, pizze al forno a legna, birre agricole alla spina e il meglio da Borghetto San Carlo.

La Cooperativa romana agricoltura giovani (Co.r.ag.gio.) è un’impresa sociale sperimentale, che crea lavoro, cibo e servizi fruibili dalla comunità, curando il territorio e la qualità della vita attraverso pratiche agricole ecologiche su terre pubbliche. Dalla vertenza per l’affidamento delle terre pubbliche abbandonate ai giovani, la cooperativa è arrivata ai 22 ettari di Borghetto San Carlo, un progetto agricolo all'avanguardia sulla via Cassia, a Roma, sulla via Francigena, nel Parco di Veio.

Il Centro agricolo della Cooperativa è dedicato alla produzione agroalimentare biologica con i metodi di aridocoltura e climate-smart agriculture. Tra le colture in campo: ortaggi, cereali, legumi, frutteto della biodiversità, uliveto, miele. Nell'idea della “Piazza verde”, oltre alla produzione agricola la cooperativa offre servizi di fruibilità, formazione, divulgazione culturale e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Speriamo tra poco, la cooperativa avrà la gestione dei casali storici dei primi del ‘900 che ospiteranno il progetto di Università della terra: un luogo che integrerà la chiusura delle filiere, con mulino e laboratori di trasformazione, la formazione costante di nuovi agricoltori, mugnai, cuochi e addetti ai lavori, l'ospitalità per i pellegrini della Via Francigena, circondato da coltivazioni sperimentali e biodiversità. Aperto dalle 18:00 alle 24:00, ultimo ingresso 23.30. Accesso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.