Felicittà al Cimitero Acattolico di Roma

L'edizione 2024 di Felicittà arriva al Cimitero Acattolico di Roma, in via Caio Cestio, 6. Alle 18 e alle 18,30 ci sarà la visita guidata al Cimitero.

Un luogo di sepoltura in cui riposano in pace più di 50 paesi e oltre 50 confessioni religiose dal 1716. Ospita stranieri non-cattolici residenti sul territorio insieme ai loro famigliari. Costituiscono delle eccezioni alcuni portavoce della cultura italiana nel mondo. Per tradizione il Cimitero è guidato da un’associazione privata e auto-finanziata composta da 15 ambasciate. Sempre attivo, il Giardino è dedicato al rispetto e alla commemorazione, costantemente rinnovata, di coloro che riposano qui. Aperto dalle 18:00 alle 20:30, ultimo ingresso 18:30. Prenotazione obbligatoria allo 060608. Le visite sono gratuite, tuttavia è suggerita una piccola donazione.

Foto da www.comune.roma.it