Felicittà alla Casa del Jazz

Felicittà arriva alla Casa del Jazz. Il 4 luglio, in viale di Porta Ardeatina, 55 un programma di visite e musica.

Il programma

18:00

Visita guidata e a seguire prove aperte del concerto delle Ebbanesis.

20:00

Visita guidata

21:00

BAK STEIG – Ovvero il pianeta affonda ma l’orchestrina continua a suonare concerto delle Ebbanesis, Dopo Serenvivity e Transleit arriva BEK STEIG, il nuovo spettacolo musicale del duo Ebbanesis, che mostra le due artiste in un camerino, in quel tempo fatto di preparazione, intimità, goliardìa, confidenze, incomprensioni, chiarimenti, idee, concentrazione, che di fatto precedono il concerto in pubblico. Ci saranno anche delle novità discografiche con l’inserimento di inediti, che, mescolati alle immancabili della tradizione napoletana, fanno di BEK STEIG un vero e proprio festival delle acrobazie vocali, musicali e recitative.

Casa del Jazz, situata in Viale di Porta Ardeatina all’interno di un grande parco, è costituita da tre edifici che ospitano differenti attività: un auditorium multifunzionale di 150 posti per concerti dal vivo, proiezioni e incontri, sale prova e registrazione e una foresteria a disposizione dei musicisti ospiti, un ristorante. Nei mesi estivi viene allestito il palco all’aperto in un’area concerti con una capienza di circa 1.000 persone. Il progetto Casa del Jazz, fortemente voluto dal Sindaco Veltroni, nasce dalla confisca della Villa appartenuta al boss della banda della Magliana Enrico Nicoletti e, successivamente, assegnata al Comune di Roma.

Aperto dalle 18:00 alle 23:00, ultimo ingresso 21:00. Accesso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Prenotazione obbligatoria allo 060608.

