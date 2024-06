Felicittà da Audace Boxe

Prezzo non disponibile

Felicittà arriva da Audace Boxe in via Frangipane, 39 per proporre un allenamento amatoriale e assistere ad allenamenti agonistici. Appuntamento il 4 luglio, a partire dalle 18,30 con un denso programma di attività che riportiamo di seguito:

18:30 - 19:30

I visitatori potranno assistere ad un allenamento amatoriale

19:30 - 20:30

I visitatori potranno assistere ad un allenamento agonistico con sparring

21:00 - 23:00

Visite guidate della sede storica che comprende il ring originale, restauro, delle Olimpiadi di Roma 1960 su cui ha combattuto Muhammad Ali (senza prenotazione, a capienza dei posti disponibili). L’Audace nasce nel 1901, come club podistico, che inoltre praticava le discipline del ciclismo, dell’atletica pesante, della palla a sfratto, del football oltre che la ginnastica e il nuoto.

Fu solo negli anni ‘10 del XIX secolo che si cominciò a parlare di Boxe in Italia e l’Audace ne fu subito protagonista, tanto che negli anni ’20 mandò ben 3 dei suoi pugili a competere alle Olimpiadi. Da allora sono stati moltissimi i campioni che hanno reso celebre il nome di questa palestra a due passi dal Colosseo, dove ancora si respira orgoglio, amore per lo sport, solidarietà e appartenenza. Aperto dalle 18:00 alle 23:30. Accesso gratuito fino ad esaurimento della capienza dello spazio.

