Felicittà alla Cooperativa Il Trattore

NOTTE BIANCA DELLA COOPERATIVA



L’evento prevede due visite guidate per far conoscere gli spazi e le attività della Cooperativa, due laboratori di educazione ambientale per i più piccoli e una caccia al tesoro alla scoperta della Valle dei Casali. In serata avremo il piacere di ospitare una ricercatrice che illustrerà un progetto sull’inquinamento da plastiche,

musica dal vivo e formula aperitivo (dalle 18.30 alle 22.00) con prodotti nostri o locali, tutti biologici.

IL PROGRAMMA: 18.00 - Apertura evento 18.30 e 19.45 - Visite guidate 18.30 e 20.30 - Laboratori di Educazione ambientale 19.15 - Caccia al Tesoro 20.30 e 22.30 - Performance musicale a cura del Gruppo Musicale “Catacombe di Generosa” 21.30 - Presentazione libro La Cooperativa Il Trattore, nata nel 1980 con lo scopo sociale di costruire percorsi di integrazione, inclusione sociale e inserimento lavorativo stabile per persone svantaggiate, si occupa di agricoltura urbana, biologica e sociale, di manutenzione del verde e di educazione ambientale. Dal 1986 ha sede nella riserva naturale della Valle dei Casali, un corridoio verde che si estende da villa Pamphili fino alle sponde del Tevere. Cooperativa Il Trattore Via del Casaletto, 400 9

Aperto dalle 18.00 alle 24.00 ultimo ingresso 23.00 con visite guidate, caccia al tesoro, laboratori, musica dal vivo e prodotti a km 0. Accesso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Prenotazione tramite un form che verrà inviato mandando una mail a fattoriadidattica@iltrattore.it indicando per quali attività ci si vuole prenotare (Visite guidate delle ore 18.30 o delle 19.45; Laboratorio di Educazione ambientale delle ore 18.30 o delle 20.30; Caccia al Tesoro delle ore 19.15). Per ulteriori informazioni contattare il numero 06.65742168.