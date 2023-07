Felicittà alla Casa Internazionale delle Donne

EVENTO CASA CITTA’ APERTA luoghi, corpi, idee

Il nome dell’iniziativa dà il titolo all’incontro di apertura della giornata evento promossa da Roma Capitale: FELICITTÀ Stati Generali del Patrimonio di Roma.

CASA CITTA’ APERTA - INCONTRI SUI TEMI

18.00 - 20.30

LUOGHI - SPAZI DI CITTADINANZA

Un momento durante il quale ci racconteremo e ci confronteremo su alcuni dei temi al centro delle riflessioni e delle pratiche che nella Casa Internazionale delle Donne trovano spazio e parole. Attraverso l’ascolto e il confronto con e tra realtà e esperienze del territorio, come ad esempio Pineta sicura, l’esperienza di Bastogi, di alcune esperienze del Corviale e della libreria Le Torri l’unica di Tor Bella Monaca. Un momento che vuole sottolineare l’importanza dell'apertura della Casa al territorio e alla comunità, della costruzione non solo delle reti ma anche dei luoghi intesi come presidi sociali, culturali, modelli di integrazioni, veri e propri spazi di vita.

CORPI- RELAZIONI

Microfono aperto per l‘ascolto, narrazione, confronto con una postura femminista ed intersezionale, sulle storie e sulle vite, sui corpi delle tante donne incontrate provenienti da paesi e culture diverse, donne profughe afghane, iraniane, ucraine con cui la Casa ha costruito solidarietà e mobilitazione.

IDEE E CONTEMPORANEITÀ

La storia della Casa continua, la prospettiva è quella della Casa Città Aperta, la Casa come Bene Comune in connessione con la rete dei luoghi delle donne, con le reti sociali in un confronto continuo con la cittadinanza sulle sfide della contemporaneità: la pace e lo scenario internazionale, la trasmissione dei saperi, le nuove generazioni e le nuove soggetività, i bisogni delle donne a partire dal lavoro e dai diritti e libertà negate.

CINEMA

18.00 – 20.00

Nella Sala Tosi saranno proiettate una serie di foto e video di alcune attività e iniziative della Casa.

VISITA GUIDATA

18.30 (prenotazione obbligatoria) Visita guidata a cura di una volontaria della Casa che illustrerà la storia del Palazzo del Buon Pastore intersecandola con la storia e le attività dell’APS Consorzio Casa Internazionale delle Donne. Per iscriversi inviare la mail a segreteria@casainternazionaledelledonne.org indicando il numero e il nome delle persone partecipanti.

CONCERTO

PERFORMANCE LE COEUR – DONNE IN CORO

21.30 Canti popolari dal Mondo. Direzione Daniela De Angelis

PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO SURROGACY UNDERGROUND

22.00 regia di Rossella Anitori e Darel Laffaldano Di Gregorio (ITA, 2022 – durata 70 min.)

Una riflessione su un tema che spesso si preferisce ignorare: quello della gestazione per conto di altri. A seguire un dibattito alla presenza di Rossella Anitori e Darel Laffaldano Di Gregorio.

All’interno della Casa Internazionale delle Donne è presente il Ristrò Luna e L’Altra, aperto anche per apericena con prenotazione 06 89510870.



Aperto dalle 18.00 alle 24.00 ultimo ingresso alle 23.00 con incontri, performance musicali, visita guidata, cinema. Accesso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili fatto salvo ove diversamente indicato.