Felicittà alla Casa dell’Architettura Acquario Romano

EVENTO ACQU_ARIA 2023 - CITTA’ INVISIBILI VISITE GUIDATE DELLE MOSTRE IN CORSO 19.00 - 20.30 senza prenotazione (durata 30 minuti, capienza max 20 persone) *dalle ore 18.00 alle ore 23.00 è possibile visitare liberamente le mostre in corso

SPAZIO SALA CENTRALE Alessandro Panzetti Appassionato di anamorfosi prospettiche tridimensionali e dell’illusione generata dall’interazione statico/dinamica presenta il prassinoscopio, detta macchina pre-cinema, ANAMORFOSI 05 - OSMOSI SPAZIO REALE/VIRTUALE - ANAMORFOSI 01 - GENESI - E ANAMORFOSI 04 – RAMO. SPAZIO - 1 ART GALLERY Alessandro Acciarino architetto – H501 Disegni digitali che rappresentano i “nuovi” monumenti di Roma del quotidiano divenuti ormai punti di riferimento della città eterna. Dalle firme dei grandi progettisti (Lafuente, Palpacelli, Nervi, Libera, Peressutti, Passarelli, Perugini, Moretti, Ridolfi, Piacentini) fino ai particolari urbani o ai piccoli dettagli architettonici

SPAZI DEL PRIMO ANELLO E GIARDINO Featuring the sculpture habitat 2 a cura di Fulvio Merolli e Andrea Guastella Disegni e sculture degli artisti più rappresentativi della scultura italiana metteranno in mostra la loro ricerca a partire dai disegni (autonomi o preparatori delle loro opere scultoree) come punto di contatto tra architettura e scultura

VIDEO MAPPING, COLORI E LUCI ARTISTICHE E SPAZIO APERICENA NEL PARCO 21.30 - 23.30 Video mapping emozionale con sottofondo musicale e repliche da 30 minuti ciascuna, è incentrato sulla scomposizione e ricomposizione delle modanature della facciata dell’edificio con alternanza di luci colori e forme per celebrare i 100 anni della professione di architetto attraverso immagini e citazioni dei maestri dell’architettura italiana (Marcello Piacentini, Giuseppe Pagano, Giuseppe Terragni, Pierluigi Nervi, Carlo Scarpa, Luigi Moretti, Gae Aulenti, Renzo Piano, Gió Ponti, Aldo Rossi, etc…) ed dei 100 anni dalla nascita di italo Calvino e delle sue “città invisibili”. Una veloce carrellata di architettura mondiale di grandi maestri chiuderà questo percorso artistico attraverso l’architettura e con l’architettura stessa. A cura dell’Architetto Riccardo Bocchini

COLORI E LUCI ARTISTICHE in collegamento con il videomapping della facciata, illumineranno il parco del complesso monumentale coinvolgendo gli spettatori che potranno usufruire di teli, cuscini e lanterne per seguire lo spettacolo direttamente dal prato del giardino posto di fronte alla facciata.

SPAZIO APERICENA sotto gli alberi secolari del parco.

L'idea di costruire un acquario a Roma si deve all'ittiologo Pietro Carganico, giunto a Roma all'inizio degli anni '80 dell'800, che voleva creare nella capitale uno stabilimento di piscicultura e un acquario progettato dall’architetto Ettore Bernich. Davanti al prospetto fu persino realizzato un laghetto artificiale per la pesca sportiva. Come Acquario durò pochissimi anni, ma rimase uno degli edifici ad uso pubblico più significativi dell’area. Dal 2003, come “Casa dell'Architettura” è stato adibito a centro espositivo e di manifestazioni sui temi dell'architettura contemporanea, gestito dall'Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia.”

Aperto dalle 18.00 alle 23.30 ultimo ingresso alle 23.00 con Videomapping, colori e luci artistiche, mostre, spazio apericena nello spazio esterno. Accesso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.