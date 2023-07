Felicittà alla Casa dei Cavalieri di Rodi

VISITE GUIDATE 18.00 - 20.00 - 21.00 - 22.00 (max 30 partecipanti per turno)

Una plurisecolare stratificazione di monumenti in un’area che in età imperiale ospitava il Foro di Augusto. Dal 1946 la Casa è concessa in uso al Sovrano Militare Ordine di Malta: al santo patrono dei Cavalieri, Giovanni Battista, è dedicata la cappella ricavata nell’atrio di una dimora di età romana. Splendida loggia a otto arcate affacciata sui Fori. *Il sito non è dotato di rampe e ascensore per cui segnaliamo la limitata accessibilità.