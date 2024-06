Felicittà all'Acquario Romano

Inaugura in occasione di Felicittà, "AcquAria - Contaminazioni urbane", la rassegna estiva all’Acquario Romano a cura dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia.

Il racconto di AcquAria, che proseguirà fino al 18 luglio (ogni mercoledì e giovedì) con la Festa di chiusura il 23 luglio, si compone di cinque capitoli, AcquAria Lecture, AcquAria Art, AcquAria Movie, AcquAria Live e AcquAria Date.

AcquAria Lecture - Pillole Urbane

18:30 – 18:35

Alessandro Panci, Saluti Istituzionali

18:35 – 18:40

Remo Tagliacozzo, Saluti e lancio programmazione

18:40 – 18:50

Contenuti di Acquaria – Contaminazioni Urbane

18:50 – 19:00

Paolo Anzuini reminder Inventori di Futuro

19:10- 19:20

Carlo Prati e Giorgio De Finis reminder AcquaRoma

AcquAria Art

19:30 – 20:00

Visite guidate alle mostre Inventori di Futuro e AcquaRoma Inventori di Futuro nasce in occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy. Si festeggia il 15 aprile, anniversario della nascita di Leonardo da Vinci (1492). L’Ordine Architetti PPC di Roma e Provincia è promotore di iniziative nell’ambito del programma del Ministero dell’Impresa e del Made in Italy, volano per la crescita del Paese. Inventiva e Innovazione sono le parole chiave del futuro. L’inventiva genera innovazione indispensabile a raggiungere un alto livello di competitività.

AcquaRoma si costruisce a partire da una rivisitazione della celeberrima pianta di Roma che Giovan Battista Nolli realizza nel 1748, sulle cui curve altimetriche vengono disposti, attraverso la tecnica del collage digitale, tre diversi livelli di innalzamento dell’acqua. A partire da questa “immersione” ideale vengono individuati un numero circoscritto di “quadri” (come nella “Roma interrotta” di Piero Sartogo) e di visioni allegoriche della città eterna al tempo dell’Antropocene.

AcquAria Live

21:00

The sound of Pink Floyd Concerto dei Time Machine. I Time Machine si formano nel novembre 2023 dalla fusione di varie realtà musicali di successo. I musicisti, vantando un'esperienza ventennale nell'universo musicale Floydiano, interpretano fedelmente il repertorio più importante dello storico gruppo Pink Floyd, riuscendo a far rivivere una vera esperienza sonora del quartetto britannico riproponendo brani dagli album "Dark Side of the Moon", "Wish you were here", "Animals", "The Wall", "The Final Cut", "A Momentary Lapse of reason", "The Division Bell".

L'idea di costruire un acquario a Roma si deve all'ittiologo Pietro Carganico, giunto a Roma all'inizio degli anni '80 dell'800, che voleva creare nella capitale uno stabilimento di piscicultura e un acquario progettato dall’architetto Ettore Bernich. Davanti al prospetto fu persino realizzato un laghetto artificiale per la pesca sportiva. Come Acquario durò pochissimi anni, ma rimase uno degli edifici ad uso pubblico più significativi dell’area. Dal 2003, come “Casa dell'Architettura” è stato adibito a centro espositivo e di manifestazioni sui temi dell'architettura contemporanea, gestito dall'Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia.

Aperto dalle 18:00 alle 23:30, ultimo ingresso alle 23:00 con mostre, videoproiezioni, libri e talk tra architettura, cultura, arte e multimedialità ma anche spazio relax e food & beverage. Accesso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Foto da Facebook @acquarioromano