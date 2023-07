Felicittà a T&T Palestra della Legalità

EVENTO LEZIONI FITNESS E POSSIBILITÀ DI ALLENAMENTO IN SALA PESI APERTO A TUTTI ANCHE AI NON ISCRITTI. La palestra nasce da un accordo con il Tribunale di Roma e la Regione Lazio per restituire ai cittadini una struttura sequestrata e abbandonata. È una startup che realizza attività sportive e sociali rivolte al territorio, dando opportunità di lavoro a giovani atleti e sportivi con titoli certificati, valorizzandoli come istruttori e personal trainer, offrendo attività sportive gratuite a fasce disagiate e garantendo a tutti servizi di qualità a prezzi accessibili.

Aperto dalle 18.00 alle 24.00 ultimo ingresso alle 23.00 con lezioni aperte e accesso gratuito alla sala pesi Accesso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Prenotazione obbligatoria allo 06/53091243; whatsapp 338/5633883.