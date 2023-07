Felicittà a Porto Fluviale

Aperto, dalle 18 alle 24 con mostre dei laboratori ed eventi autogestiti in occasione di Felicittà. Conosciuta per l’enorme, colorato, murales di Blu che racconta la vita e la lotta di un isola resistente al processo di gentrificazione del quartiere, l'ex caserma Porto Fluviale Occupato ospita più di 56 famiglie di 17 nazioni diverse, ed è molto più di una casa: è uno spazio di condivisione e arricchimento, con il suo laboratorio orafo, la ciclofficina, l’artigianato sartoriale, la pelletteria, la Sala da tè, la circofficina, la serigrafia intitolata a Carlo Giuliani, il laboratorio di Thai Massage e Shiatsu la piazza centrale. Vincitore del Bando PINQuA - Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare - grazie a un progetto partecipato di riqualificazione che salvaguarda la comunità che lo abita, creando nuovi alloggi ERP e favorendo la mixetè del quartiere.