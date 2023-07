Felicittà a Cartiere Infanzia

EVENTO CANTIERE INFANZIA SI METTE IN-MOSTRA MOSTRA FOTOGRAFICA L’INFANZIA CHE NON C’È di Massimiliano Troiani 18.00 - 22.00 La maggior parte dell’umanità non passa attraverso l’infanzia: per lei, quella zona della vita tra lo svezzamento e l’adolescenza, non è terra di spensieratezza, è già zona di lavoro che concede solo rari scampoli di tempo al gioco. Ma questo non vuol dire niente…Nessuno può decidere se un cortile di periferia o uno spiazzo nella savana concedano maggiore o minore felicità di un computer o di un pomeriggio in palestra. Mentre dalle nostre parti si prolunga l’adolescenza fino a toccare le rive, un tempo lontane, della senilità, da altre parti Peter Pan vola al contrario e l’infanzia che non c’è impara subito cosa fare e come bisogna comportarsi. Eppure, attraverso quegli sguardi, che infantili non sono, si intravede un senso di responsabilità e leggerezza insieme, che trasmette disagio; sguardi che sembrano guardare dove a noi non è concesso arrivare. Questi ritratti emergono da paesaggi dove gioco e tragedia coesistono, o meglio: che solo lei, l’infanzia che non c’è, riesce a far coesistere.

CONCERTI RUSTICAXBAND 18.00 - 18.30 Maestro Pasquale Innarella

Coro VOLERE VOLARE 18.30 - 19.00 Diretto da Claudio Mazzanti

LABORATORI CREATIVI BAMBINI/GENITORI 18.00 - 20.00

Laboratori condotti da Educatori del Nido OLTRE IL GIARDINO e della Ludoteca IL PIFFERAIO MAGICO

Saluto del Presidente del V Municipio, MAURO CALISTE 19.00

APERITIVO 19.30 - 21.30 a cura di DONNE PER LE DONNE

CONCERTO NUOVE RISPOSTE ORCHESTRA 20.00 - 21.30 Maestro Pasquale Innarella

VISITE GUIDATE ALLA STRUTTURA 20.00 - 22.00

CONCERTO HORIZONTE DUO WORLD AND LATIN MUSIC 21.00 - 23.00

Horizonte Duo World and Latin music di Enrico Cresci- chitarra, voce e Umberto Vitiello voce, percussioni. Le grandi melodie popolari e i ritmi del Brasile e dell'America Latina si mescolano al linguaggio dell'improvvisazione nella musica questo duo di cultura ed esperienza internazionale. Il sound del duo è acustico, caratterizzato da una forte vitalità ritmica e da un'intensa e coinvolgente volontà comunicativa.

Cantiere Infanzia, un giardino incantato e inclusivo, aperto dal 1997 nel cuore di Quarticciolo. Uno spazio che la Cooperativa Nuove Risposte ha strappato al degrado, restituendolo alla sua funzione sociale come polo di servizi per l’infanzia: un nido e una ludoteca. Un riferimento per le famiglie, per il quartiere e per l’intera comunità educante. Parte di un progetto più ampio che la cooperativa porta avanti in Cantiere Infanzia Via Molfetta, 30 10 Aperto dalle 18.00 alle 23.00 ultimo ingresso alle 22.00 con mostra fotografica, concerti e laboratori per bambini e famiglie Accesso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per le visite alla struttura prenotazione obbligatoria al numero 3429717600 (contattabile dalle 08.00 alle 16.30).