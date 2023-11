“Federico Garcia Lorca – il poeta  della libertà”, spettacolo al Teatro Studio Off

“Federico Garcia Lorca – il poeta della libertà” va in scena, con l’attrice Ornella Giusto, che l’ha scritto e lo dirige sabato 18 novembre ore 21 al Teatro Studio Off via Concordia 44 e sabato 16 dicembre ore 21 nello SpazioArte Teatro di via Sergio De Vitis ,100.

Si tratta di un monologo in cui l'artista sul palco, si muove sinuosamente e racconta, evocandone la forza attraverso le sue stesse parole, la vita del poeta Federico Garcìa Lorca. Questa donna è interpretata dall’attrice, poeta e produttrice Ornella Giusto, attrice catanese, romana d’adozione, che ha scritto e interpreta lo spettacolo Federico García Lorca – Il poeta della libertà. Lo spettacolo, prodotto da Black & White e OG production, è un’occasione per conoscere la storia e l’anima del poeta spagnolo e della sua grande lotta per l’affermazione della libertà di artista e di uomo, socialista, omosessuale e innovativo.

“Sono stata conquistata da García Lorca tanti anni fa. È come se, nonostante un secolo di separazione tra noi, sentissi un legame profondo con quella sua sensibilità. L’idea di farne uno spettacolo mi accarezzava da tempo, ma ha preso sempre più forma quando ho cominciato a studiare il flamenco”, così Ornella Giusto (nota anche agli spettatori del daily Il Paradiso delle signore per aver interpretato Rosalia, amica di Agnese) racconta la connessione con l’artista spagnolo che l’ha portata a scrivere, produrre, dirigere e interpretare lo spettacolo tributo a Federico García Lorca.

Il tema centrale è appunto quello, sempre attualissimo, della libertà, intesa come la possibilità dell’uomo di agire senza costrizioni o impedimenti esterni. (ci sono anche le voci registrate di Rosario Galli, Giampaolo Caprino, Alessandro Haber) tra poesie, passi di flamenco e canzoni, racconta la vita del poeta, come se fosse lui stesso a porgerla al pubblico attraverso la donna che lo ha conosciuto.