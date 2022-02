Spettacolo teatrale per bambini "Favolosa - Carnevalando con la fantasia!"

Sabato 12 febbraio, alle 16, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo per bambini "FAVOLOSA Carnevalando con la fantasia!" con Sara Aprile



"La Dama Bianca arriva in città con tante storie, leggende e curiosità! Di raccontare lei non è mai stanca...Ecco che arriva, cantando! E' lei...la Dama Bianca!"

Favolosa, è uno spettacolo di story-telling, scusate, di cantastorie; una donna buffa ma saggia che arriva canticchiando per raccontare fiabe e leggende che ha "raccolto" come fiori selvaggi in giro per il mondo. Sono storie antiche, vere, magiche, allegre, strane, incredibili o romantiche, avventurose e favolose. La Dama Bianca è un'avventurosa lady che, senza volerlo, spesso combina guai e giocando con le parole ci fa viaggiare con la fantasia; canta, balla e fa la giocoliera. E' romantica ma non troppo; è forte, dolce e fiera! Lei usa la magia, ama le bolle di sapone e correre tra i prati verdi e poi mangiare il gelato guardando il mare con il cuore in pace...e a voi invece cosa piace?



I bambini sono attesi mascherati.

Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 8 euro adulti e 6 euro bambini