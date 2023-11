Spettacolo teatrale per bambini "Favola di Natale" al Teatro Abarico

Domenica 10 Dicembre ore 11.30, presso il Teatro Abarico, via dei Sabelli, 116 (zona San Lorenzo) va in scena lo spettacolo per bambini “Favola di Natale”.



È la storia di un signore avaro e burbero che non crede nella magia della festa di Natale. Grazie all’aiuto di simpatici spiriti si renderà conto di aver sbagliato e diventerà buono e generoso.



Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 10 euro (9 euro per gruppi da 5 persone in su)



I prossimi spettacoli saranno:



-16 dicembre ore 16 “Kokopellli” – Teatro Ar.Ma – via Ruggero di Lauria, 22 (zona Aventino)



– 17 dicembre ore 11.15 “Questa renna a chi la dò” – Teatro Tirso – via Tirso, 89 (zona Regina Margherita)



– 17 dicembre ore 15.30 “Il gatto con gli stivali” – Teatro dei documenti – via N. Zabaglia, 42 (zona Testaccio)



– 17 dicembre ore 17 “Favola di Natale” – Teatro Studio Sei – via Grammichele, 22 b/d (zona Borghesiana)