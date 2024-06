Fausto Leali a Estate al Maximo 2024

Torna Estate al Maximo, la manifestazione musicale estiva al centro commerciale in zona Laurentina che, nell'estate 2024, si muove al “Suono della Solidarietà”.

Il 31 luglio, a salire sul palco sarà Fausto Leali, un cantautore molto amato dal pubblico italiano al quale ha regalato grandi successi come "A chi",

"Deborah" e "Ti lascerò" (con Anna Oxa), con cui vinse il festival di Sanremo nel 1989. Leali si contraddistingue per la vocalità prorompente che lo ha reso un'icona della scena musicale italiana. Nel 2020 prende parte come concorrente alla quinta edizione del "Grande Fratello VIP" e nel 2023 è stato uno dei coach di "Io canto Generation", condotto da Gerry Scotti.

Il concerto si svolgerà presso piazza Gabriella Ferri e saranno anticipate, a partire dalle 19.30, da un pre-show curato da Dimensione Suono Roma.

Per poter assistere ai concerti bisognerà acquistare un biglietto, disponibile sulla piattaforma Vivaticket, dal valore simbolico di 5 euro, ma dal grande risvolto sociale. Il ricavato derivante dalla vendita dei biglietti sarà interamente devoluto a favore di Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale per l’acquisto di un mezzo trasporto disabili destinato al CEM (Centro Educazione Motoria) gestito da CRI.