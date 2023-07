"Faust e l'attimo è irripetibile" con il Teatro urbano di Abraxa

Debutta in prima nazionale a Roma al Teatro Marconi, martedì 25 luglio “Faust! L’attimo irripetibile” della compagnia Abraxa Teatro agito sia all’esterno che dentro il teatro, ispirato ai diversi luoghi che abita e ai testi di Goethe, Marlowe e Spies con testi originali, drammaturgia e regia di Emilio Genazzini.

Emilio Genazzini ha creato ed è stato il promotore in Italia di un nuovo campo di sperimentazione dello spettacolo dal vivo, il “Teatro Urbano”, che mira a presentare spettacoli specificamente ideati per essere ambientati in scenari urbani non adatti al teatro di strada. Il primo spettacolo di questo nuovo genere, rappresentato in Italia nel luglio del 1989 fu rappresentato sulla banchina della metropolitana di Roma Termini.



In scena in questo nuovo lavoto: Massimo Grippa, Francesca Tranfo, Rita Aprile, Marco Bandiera, Francesca Barbieri, Alberto Brichetto, Riccardo Ferrauti, Stefano Palazzo



“Faust! L’attimo irripetibile” è infatti una composizione di scene rappresentabili sia all’aperto che al chiuso ed è una delle produzioni della stagione 2023 di Abraxa Teatro riconosciuta dal MiC. La rappresentazione, basata su un’ideazione originale dell’opera, ha come base i testi di Goethe, Marlowe e Spies. Nell’ambito di questi testi si possono individuare i personaggi principali: Il Dottor Faust, Mefistofele, Margherita, il servitore Wagner, Robin il clown, l’Angelo del Bene e l’Angelo del Male e un Maestro di cerimonie, Gran Custode del Libero Arbitrio.

Lo spettacolo è il risultato di un elaborato lavoro sui fili narrativi degli autori sopra nominati da parte del drammaturgo e regista, Emilio Genazzini, per renderli un unico e originale sviluppo scenico, rivelato alla luce del Libero Arbitrio, inteso come chiave scenica dello spettacolo. Questo lavoro si è poi armonizzato con quello svolto sulla drammaturgia dell’attore e sullo sviluppo dell’elaborazione dei personaggi.



“C’è un momento nella vita artistica di ogni compagnia teatrale che abbia una grande esperienza indirizzata anche al campo della ricerca – spiega Emilio Genazzini - in cui si sente la necessità di creare una possibilità di confrontarsi con alcune tra le massime opere di autori classici. Una delle grandi idee-archetipo del conflitto drammaturgico nella storia del teatro, basato sulla lotta tra il bene e il male è la Historia von D. Johann Fausten, scritto e pubblicato da Johann Spies la prima volta 1587, in cui si narrano le vicende legate a un patto di sangue stipulato tra il Dottor Faust, ben noto mago e negromante, e Mefistofele, uno dei principi dei diavoli sottomessi a Lucifero. In seguito a questa pubblicazione Christopher Marlowe riprese il tema e ne fece l’opera teatrale da cui successivamente autori importanti a livello mondiale, scrissero i propri testi relativi allo stesso argomento, tra cui Mann, Pessoa e l’opera poetica di Goethe”.





Spesso il teatro è il luogo dove si mettono in scena immagini, metafore, allegorie di ciò che la società sta vivendo in quel momento (quando invece non si traduce in atti di teatro civile diretti a denunciare direttamente fatti e circostanze ritenuti sbagliati, irresponsabili e a volte criminali) ed è proprio in base a queste finalità che la compagnia nel 2023 ha messo in scena “Faust! L’attimo irripetibile” dedicato a investigare con occhi contemporanei la storia antica del sottile e profondo intreccio tra il bene e il male insieme all’altra, quella legata alla veridicità del libero arbitrio.