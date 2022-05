"Fatti i covid tuoi", al Teatro Tor Bella Monaca

Lunedì 30 e martedì 31 maggio ore 21 al Teatro Tor Bella Monaca una proposta del territorio : Fatti i Covid tuoi, una personale opinione dell’autrice, Rosella Mucci, sulla vicenda del covid, raccontata rispettando la gravità dei fatti ma con un pizzico di sana ironia e di riflessione.



Scusi Covid19, avrebbe piacere di fornire la sua versione dei fatti? E Covid19, egocentrico come tutti i protagonisti del momento, coglie l’occasione e scopre senza vergogna le sue carte, in nome di una personale missione che vuole compiere contro chi lo combatte con ogni mezzo a disposizione. Un diario di viaggio a due corsie: quella di noi umani e quella del virus, che percorrono all’unisono le loro strade. Strade che pur essendo parallele avranno la sfortuna di incrociarsi in uno scontro pericoloso dove salvarsi è indispensabile per la sopravvivenza. Dallo scontro emergeranno però per entrambi tante verità dalle quali trarre spunti di riflessione sulla loro reale natura. Nessuna pretesa di scienza, solo una personale opinione dell’autrice sulla vicenda del covid, raccontata rispettando la gravità dei fatti ma con un pizzico di sana ironia e di riflessione sulla mancanza di saggezza dell’uomo che troppo spesso lo rende debole di fronte ad un nemico poco propenso alla resa.



Fatti i Covid tuoi

atto unico di Rosella Mucci

con Claudia Caoduro, Francesca Arelis Lollobrigida, Stefano Delfino, Rosella Mucci e Luca Steffinlongo

regia Claudia Caoduro e Rosella Mucci



Associazione Culturale Clama Cults