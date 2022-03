"Fate & Fortune”, doppia personale di Richie Culver and David Hanes

White Noise Gallery presenta Fate & Fortune, Richie Culver + David Hanes. A cura di Eleonora Aloise e Carlo Maria Lolli Ghetti, in mostra dal 19 marzo al 23 aprile 2022.



Sabato 19 marzo dalle ore 18:00 alle 21:00 verrà inaugurata “Fate & Fortune”, doppia personale di Richie Culver (Hull, UK, 1979 – vive e lavora fra Londra e Porto) e David Hanes (Toronto, CAN 1987 – vive e lavora a Berlino).



Il progetto verte da un lato sull'impossibilità di controllare il proprio destino, percepito come un giudice malevolo e irremovibile; dall’altro, per opporsi alla sorte, l’umanità non smette di avere un’incrollabile e irrazionale fede nella fortuna.



Nel corpus di lavori pittorici che spazia fra tele di grandi dimensioni ed una serie più intima e complessa, David Hanes utilizza un’iconografia legata ai simboli arcaici della fortuna ed il fato come il sole, la luna, le stelle e l’interpretazione del volo degli uccelli, rielaborati attraverso un tratto grezzo e volutamente infantile, come fossero preghiere laiche per un destino favorevole.



Richie Culver è l'altro lato della medaglia. Ha una poetica ruvida e scarna, i brevi testi graffiati su tela sono messaggi cinici e disillusi, qualsiasi cosa verrà desiderata il destino sceglierà comunque la propria strada.



“[…] il punto d’arrivo sarà inevitabilmente diverso da quello che pensavamo. Lo sarà perché non abbiamo mai realmente avuto una mappa da tracciare e soprattutto perché la forza delle correnti lavora semplicemente su una scala diversa dalla nostra. Fortuna, sfortuna, fato: tutte forze inventate per negare la nostra sostanziale impossibilità di dominare gli eventi attraverso il nostro libero arbitrio.”