Fasti barocchi nella citta eterna, suggestiva passeggiata guidata

Una suggestiva passeggiata proposta in due diversi turni, attraverso le piazze monumentali che grazie alla munificenza dei papi, trasformarono Roma in una città elegante e sofisticata, la più bella e invidiata in Europa.

Salotto all’aperto dove, come in un eterno museo, oggi come allora, le antiche vestigia romane dialogano con le facciate barocche delle chiese che si specchiano in fontane spettacolari.

E così da piazza del Popolo, che dalla Porta Flaminia si apre sulla città con la sua forma ellittica, alla celebre scenografica scalinata della Trinità dei Monti, attraverso la Fontana di Trevi, vero teatro di marmo e travertino, fino alla valle del Campo Marzio, dominata dalla grandiosa mole del Pantheon, per concludersi come in un gran finale, a piazza Navona vero e proprio trionfo barocco, espressione dell’estro geniale di Gian Lorenzo Bernini.

La visita guidata ci sarà in due turni: alle 10 e alle 17.

Per il turno alle 10 la guida sarà Alessia: 347 5594450

Per il turno alle 17 la guida sarà Claudia: 339 8053531

APPUNTAMENTO: ore 10,00 e ore 17,00 in piazza del Popolo davanti alla scalinata della chiesa di Santa Maria del Popolo. La guida sarà riconoscibile mostrando un cartello con il logo di “10 guides of Rome”.

COSTO VISITA + AURICOLARI: € 11,00 adulti, € 6,00 fino a 18 anni. Gruppi familiari: una gratuità per il secondo figlio.

Disabili con accompagnatori, hanno entrambi diritto alla riduzione del 50% sul costo: € 6,00.

PRENOTAZIONE: Obbligatoria entro il 31 maggio inviando una mail all'indirizzo:

10guidesofrome@gmail.com oppure un messaggio whatsapp o SMS al: 347 5594450 per il turno delle 10,00 o 339 8053531 per il turno delle 17,00. Si raccomanda il rispetto delle regole di distanziamento e l’uso della mascherina per l’intera durata della visita.