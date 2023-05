Fast X, il cast incontra il pubblico al The Space Cinema Moderno

Venerdì 12 maggio al The Space Cinema Moderno di Roma, tutti i fan della saga di Fast & Furious potranno salutare il cast, alle ore 19, fuori dal multisala romano.

Sarà allestita una Fan Zone dedicata che offrirà al pubblico l’occasione di assistere all’arrivo del cast allo Special Screening di Fast X.

In questo nuovo film Dominic Toretto e la sua famiglia affrontano la minaccia più letale. Emerge dal passato, è nutrita dalla vendetta ed è determinata a distruggere la famiglia. Il nemico da sconfiggere è Dante, figlio di Hernan Reyedel, il boss della droga che Dom e la sua famiglia hanno affrontato e ucciso in Fast Five, che è in cerca di vendetta e il suo obiettivo è il figlio Dom, che ha solo otto anni.

Il film sarà in programmazione in tutti i The Space Cinema dal prossimo 18 maggio. Sono state aperte le prevendite dei biglietti del film Fast X ed è, quindi, possibile assicurarsi il proprio posto in sala visitando la sezione dedicata sul sito di The Space Cinema.