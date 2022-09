Fashion & Talents, la sfilata-evento a piazza di Spagna

L'ateneo online Università eCampus e l'istituto di alta formazione per moda e design l'Accademia del Lusso presentano la IV edizione della sfilata-evento Fashion & Talents, in programma mercoledì 14 settembre alle 19,30. Anche quest’anno l’evento si svolgerà nella prestigiosa e storica Piazza di Spagna a Roma.

Realizzato con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Fashion & Talents sarà l’occasione per dare spazio al talento dei giovani e sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale On- lus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari. Dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia.

L’evento sarà condotto dalla giornalista televisiva Eleonora Daniele, presentatrice ufficiale della manifestazione. In passerella ci saranno le creazioni degli studenti di Fashion Design delle sedi di Accademia del Lusso di Roma e Milano e le Capsule Collection di alcuni tra i più promettenti allievi di prestigiosi istituti internazionali. Gli abiti creati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma hanno come tema comune “The Clash”: l’incontro-scontro tra il valore della tradizione e le nuove tendenze, tra mente e cuore, tra tecnica e passione. Il concept ideato dai talenti di Accademia del Lusso di Milano è “Arcadia: no wasteland”. Nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove emergono concetti di grande rilievo come sostenibilità, riciclo ed economia circolare.

Gli istituti internazionali saranno rappresentati dal Pratt Institute di Brooklyn, che negli Stati Uniti è una vera istituzione nel campo della moda e del design grazie ai suoi 135 anni di storia, il FAD Institute of Lu- xury, Fashion & Style di Mumbai/Dubai, la principale scuola di moda del Medio Oriente e dell’India, il GSD Gurukul School of Design di Jaipur, che attinge dagli antichi valori dell’istruzione indiana e della vita quotidiana per combinarli con la tecnologia moderna, e la LABA Libre Académie di Douala, il primo isti- tuto di istruzione superiore in Camerun e in Africa centrale, specializzato nei campi del design e dell’arte. Tra le realtà formative nazionali, parteciperà all’evento l’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina, che ha un indirizzo di studi tecnico dedicato al “Sistema Moda”, e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Co- lonna Gatti (Anzio-Nettuno), che ha tra i suoi corsi quinquennali l’indirizzo di studio in “Industria e Arti- gianato per il Made in Italy”. Accademia del Lusso offrirà due borse di studio agli allievi più meritevoli di questi due istituti.