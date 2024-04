Domenica 7 aprile torna il Fashion Festival a Castel Romano Designer Outlet, in contemporanea con i centri McArthurGlen di Barberino, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle.

Un happening speciale diventato famoso per le offerte strepitose valide unicamente per questa giornata. Oltre cento brand di Castel Romano proporranno tre prodotti iconici della collezione primavera-estate al -70% sul prezzo outlet, da scegliere su una vasta selezione di abiti e accessori: dai capispalla alle borse, dalle sneakers ai bijoux, senza dimenticare il comparto beauty. Un evento per rinnovare il proprio guardaroba risparmiando ancor più del solito. Per arrivare preparati si può consultare l’elenco dei prodotti in offerta già disponibile sul sito mcarturglen.it/castelromano.

Il Fashion Festival è una giornata di festa pensata per intrattenere tutta la famiglia: tra le attività previste a Castel Romano per questa edizione, il divertente evento musicale itinerante con la “Lestofunky street band”, che ‘apparirà’ per le strade del Centro lungo tutta la giornata e, nel pomeriggio, momento aperitivo a ritmo di DJ Set. Per tutti i bambini Animal Parade, Truccabimbi, Maxi bolle di sapone, caramelle e palloncini.

Domenica 7 aprile sarà ancora più facile raggiungere Castel Romano Designer Outlet con la navetta gratuita da Eur Fermi (Viale America), per tutti gli iscritti al McArthurGlenClub, con corse potenziate per il Fashion Festival a partire dalle 9. Potenziate anche le corse della navetta dalla Stazione Termini (via Giolitti 48) Corse aggiuntive anche per la navetta da Roma Termini (via Giolitti), tutti gli orari su mcarthurglen.it/castelromano. Sempre attivo il servizio Enjoy che permette di chiudere e riaprire il noleggio dopo lo shopping e di lasciare l'auto al parcheggio riservato D1.

Per chi si recherà a Castel Romano con la propria auto, parcheggi potenziati presso Cinecittà World.