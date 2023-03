Con la primavera torna il Fashion Festival a Castel Romano Designer Outlet. Appuntamento domenica 26 marzo in contemporanea con i centri McArthurGlen di Barberino, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle.

Un happening speciale diventato famoso per le offerte strepitose valide unicamente per questa giornata. I brand di Castel Romano proporranno tre prodotti della collezione primavera-estate al -70% sul prezzo outlet, da scegliere su una vasta selezione di abiti e accessori: dai capispalla alle borse, dalle sneakers ai bijoux, senza dimenticare il comparto beauty. Un evento unico per rinnovare il proprio guardaroba divertendosi e risparmiando ancor più del solito. Per arrivare preparati si può consultare l’elenco dei prodotti in offerta già disponibile sul sito mcarturglen.it/castelromano.

Il fashion festival è da sempre una vera giornata di festa, pensata per intrattenere tutta la famiglia: tra le attività previste a Castel Romano per questa edizione, il divertente evento musicale itinerante con la “Lestofunky street band”, che ‘apparirà’ per le strade del Centro lungo tutta la giornata, il momento aperitivo a ritmo di DJ Set, in partnership con Baileys e per tutti i bambini zucchero filato, caramelle, maxi bolle di sapone e palloncini.

Raggiungere Castel Romano domenica 26 marzo sarà ancora più facile, con le navette gratuite per tutti gli iscritti al McArthurGlenClub. Due i punti di partenza: Roma Termini (Lato via Giolitti) ed Eur Fermi (Viale America), con corse potenziate per il Fashion Festival: dalle 8.30 alle 12.30 ogni trenta minuti e poi alle 15.00. Tutti gli orari su mcarthurglen.it/castelromano.

Per chi si recherà a Castel Romano in auto, navette dedicate faranno spola dai parcheggi di via della Comunella per e da l’ingresso del Centro.