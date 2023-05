Fantastic Negrito a Crossroads Live Club

A pochi giorni dalla conclusione del suo minitour italiano, che l’ha portato on the road per cinque date – in gran parte esaurite in prevendita – da Nord a Sud dello Stivale per presentare il suo lungometraggio White Jesus Black Problems, Fantastic Negrito annuncia tre nuovi appuntamenti, stavolta insieme alla sua band, in aggiunta allo show in apertura alla tappa ferrarese di Bruce Springsteen and the E Street Band, venerdì 19 maggio al Crossroads Live Club di Roma,

Fantastic Negrito ha di recente pubblicato Grandfather Courage, versione acustica dell’acclamato quarto album in studio White Jesus Black Problems (Storefront Records, 2022) che gli ha fatto ottenere una nuova nomination ai Grammy Awards 2023 nella categoria Best American Roots Performance per il singolo Oh Betty.

In parte storia d’amore, in parte lezione di storia, lo straordinario White Jesus Black Problems è una trascinante ode alla forza della famiglia e alla persistente resilienza del genere umano. Ispirati alla storia d’amore interrazziale – e illegale – dei suoi antenati, una serva bianca e uno schiavo di colore nella Virginia del 1750, i brani dell’album sono audaci e stimolanti nell’affrontare temi come razzismo, capitalismo e il vero significato della libertà, senza mai perdere d’occhio il desiderio e la determinazione alla base della narrazione. Ogni traccia può riassumere da sola il significato dell’intero album, ma analizzare nel complesso il disco e il relativo film conduce a un’esperienza molto più trascendente, che sfida le conoscenze sulla nostra identità, da dove veniamo e dove siamo diretti.