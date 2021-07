Fantasmi e fattucchiere nella Roma dei Papi, la visita guidata serale

Narrano alcune leggende popolari che, sotto il chiarore della luna d’estate in alcune strade del centro di Roma, è ancora possibile incontrare i fantasmi di alcuni tra i più famosi e discussi personaggi che amano frequentare i luoghi che li videro protagonisti in vita: Beatrice Cenci, il Conte Cagliostro, la Pimpaccia di Piazza Navona e molti altri. Tra i vicoli di via dell’Orso abitava una fattucchiera che inventò la ricetta di una minestra che in due settimane eliminava i mariti maneschi e violenti con le loro mogli…..inutile dirvi chi ne fossero le committenti.

Venerdì 23 luglio, l'associazione 10 Guides of Rome organizza una suggestiva passeggiata sotto le stelle attraverso Ponte Sant’Angelo, via dell’Orso, via del Leonetto, rievocando le loro storie tra il serio e il faceto….La passeggiata terminerà in piazza Navona.

Tutte le informazioni sulla visita guidata

GUIDA: CLAUDIA, 339 8053531

APPUNTAMENTO: Ore 21,00, davanti a Castel Sant’Angelo, di fronte al ponte. Durata: 1 ora e 45 circa.

COSTO, comprensivo del servizio auricolari: € 11,00: adulti, € 6,00 dai 6 ai 18 anni.

Gruppi familiari: una gratuità per il secondo figlio.

Disabili con accompagnatori, hanno entrambi diritto alla riduzione del 50% sul costo: € 6,50.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Tel: 339 8053531. E.mail: 10guidesofrome@gmail.com almeno un giorno prima.

Le visite si svolgono sempre nel rispetto dei protocolli stabiliti dalle normative anti-covid, rispettando le norme igieniche e la distanza di sicurezza.