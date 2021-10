Fantasma del Teatro dell'Opera: Halloween party hotel Quirinale

Siamo lieti di invitarvi per la notte di halloween nei splendidi saloni ottocenteschi dell'hotel Quirinale dove vivrete un percorso horror tra i saloni e il teatro dell'opera di Roma. Aperitivo Cena e Discoteca per un Halloween Party DA PAURA!



LA STORIA:

Era un Freddo inverno del 1958 quando Maria Callas, raffreddata e sofferente, si presentò alla serata inaugurale della stagione del Teatro dell' Opera di Roma come interprete della Norma di Vincenzo Bellini. Alla fine del primo atto, fischiatissima, si ritirò nei suoi camerini, rifiutando di tornare sul palco, decise di abbandonare l’ opera che stava interpretando, ma non senza un colpo di scena. Si rivolse al pubblico lanciando una maledizione verso tutti i presenti.



Leggenda vuole che oggi, a molti anni di distanza, il suo fantasma volteggi per il teatro cercando di spaventare i presenti con la presenza del suo spirito, vendicandosi verso i discendenti romani e di tutti coloro che si spingono verso i corridoi che separano il teatro dell’Opera di Roma all’hotel Quirinale che ospita gli artisti che periodicamente si esibiscono.



Il 31 10 2021 percorreremo tutti i corridoi cercando il Fantasma della Callas.



Prezzi :



Tavolo 1 drink buffet 25€



Tavolo 2 drink buffet 30€



Tavolo cena menu fisso con 1 bottiglia di vino ogni 4 persone 35€



Tavolo ore 22.30 con 1 drink 20€



Tavolo ore 22.30 con 2 drink 25€



Info 3404987255



Saloni Hotel Quirinale - Via Firenze 59

