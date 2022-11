Per la prima volta a Roma arriva "Fantasiland", Il laboratorio della fantasia. Domenica 13 novembre dalle 12 fino a tarda sera si può entrare nel mondo della fantasia.



Negli ampi spazi di Largo Venue verrà allestito un mondo magico, dove grandi e piccini potranno sognare, giocare, ballare, liberare la propria fantasia e godersi gli spettacoli.



Il programma completo:



SPETTACOLI

Ore 13:30 WARNER CIRCUS

(uno spettacolo di e con Warner Carlacci)

Ispirato alle eleganti atmosfere dell'Art Noveau l'artista presenta uno spettacolo che coniuga virtuosismo e sorriso, leggerezza e dinamica, in un susseguirsi di colpi di scena, capaci di donare allo spettatore allegria e meraviglia.

Cerchio e sfera sono gli elementi in equilibrio giroscopico portati in scena tra variopinte giocolerie e catastrofici imprevisti. ?L'aspetto autoironico non abbandona mai il giocoliere durante l'intera performance che si sviluppa in un alternarsi di situazioni burlesche ed?in un crescendo di fantasmagorie volanti.



Ore 17:30 SHEZAN MILLESTORIE

(@shezanmagic) ?Shezan il genio impossibile spettacolo eclettico ed eclatante di un mangiatore di spade decisamente fuori dal comune.

Magia, giocoleria, fachirismo estremo: una miscela di antiche arti pregiate al servizio dello stupore più puro.



LA SFIDA

LA STANZA DEI LUCCHETTI DI HOGWARTS

La stanza dei lucchetti è un’attività interattiva in cui i partecipanti collaboreranno per risolvere enigmi e rompicapi ispirati al mondo di Harry Potter.?

Cerca gli indizi e trova le combinazioni dei lucchetti per risolvere tutti gli enigmi della scuola di magia più famosa dei nostri giorni.? La stanza dei lucchetti è un progetto L’ora di libertà, libreria per bambini e ragazzi. Età partecipanti 7-10

Durata: 50 minuti

Numero partecipanti: max 10 per turno

Orari: 12, 13:10, 14:45, 16, 17:15, 18:30

Link acquisto biglietti -> https://bit.ly/3DQpfyM

Costo biglietto 7€

I bambini che acquistano i biglietti per la stanza dei lucchetti entrano gratis all'evento Fantasiland.



VINTAGE LUNA PARK

Dalle ore 12:00 alle ore 17:00 - Giochi Vintage da parco come palle, tubi, carrucole, attività circensi e laboratorio di bolle di sapone ( a cura di Daniele Antonini)



BABY FANTASY DISCO

Ore 15:00 in una vera discoteca un vero Dj farà ballare i bambini in compagnia dei personaggi più noti di Disney. La Baby Dance stimola il movimento, spronando i bambini a tenere il ritmo e a ballare con il gruppo.



PARETE DELLA FANTASIA

Un'intera parete per dare libero sfogo alla creatività con tempere, pennelli, colori.?Per partecipare ? Noi metteremo tutto l'occorrente voi la vostra creatività e abiti comodi, non di valore.



KIDSLAB

Attività per bambini : Laboratorio, a tema fantasia. A cura di Tatiana Gargiulo Indipendent Usbornne Organiser e Charlie personal Book Shopper in Partnership with Usborne (laboratori creativi a partire da 3 anni).

Laboratorio ad offerta libera



FACE PAINTING & MAKE UP

Due truccatrici professionisti vi truccheranno per l'occasione.



PROIEZIONE FILM

Proiezione sul maxi schermo di film sul mondo della fantasia.



MARKET

Piccolo market a tema fantasia



FOOD & BEVERAGE

A cura del ristorante di O' BISTROT di Largo Venue



DOVE E QUANDO

Largo Venue

Via Biordo Michelotti, 2

H 12:00 - a tarda notte



TICKET

10€ adulto,

8€ + diritti di prevendita online

5€ da 6 ai 16 anni

gratis bambini fino a 5 anni.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

+ 39 0692948551



www.sartidelgusto.it