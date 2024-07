Fantasia Disney - Live in concert alle Terme di Caracalla

Prezzo non disponibile

Quando Dal 23/07/2024 al 23/07/2024 Orario non disponibile

Il 23 luglio va in scena "Fantasia Disney - Live in concert", la grande animazione di Walt Disney in un concerto sinfonico che abbraccia anche il cinema. Il tutto nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla. Lo spettacolo, infatti, fa parte del cartellone del Caracalla Festival 2024.

Sul podio, Timothy Brock dirige la colonna sonora eseguita dal vivo dall’Orchestra dell’Opera di Roma, mentre sul grande schermo sono proiettati alcuni dei momenti più salienti di Fantasia (1940) e del suo sequel Fantasia 2000.