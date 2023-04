Famiglie in Camper a MagicLand

Il 13 e 14 maggio sarà un weekend speciale per tutti i camperisti d’Italia: nel parco divertimenti MagicLand si terrà la seconda edizione di “Famiglie in Camper”, evento dedicato alle famiglie e agli appassionati dei viaggi su quattro ruote organizzato ancora una volta in collaborazione con “Lazio in Camper” e “Piccoli Amici in Camper”.

Dopo il successo della scorsa edizione, “Famiglie in Camper” sarà l’occasione perfetta per provare tutte le novità del 2023 della Capitale del Divertimento per eccellenza: da Dungeons, il terrificante percorso ambientato in una prigione medievale per gli ospiti più coraggiosi, al Castello di Cagliostro, una delle attrazioni storiche del Parco che è stata completamente rinnovata, tra effetti speciali e murales ispirati all’arte di Escher. Da non perdere l’esclusivo spettacolo del Mago Heldin, il Mago del Papa, che delizierà gli ospiti di MagicLand tutti i giorni, presso il Gran Teatro “Alberto Sordi”, nel quale sarà possibile vedere anche la mostra “Alberto Sordi segreto” dedicata al noto attore.

Per partecipare all’evento è possibile prenotarsi da ora e fino al 10 maggio.

Per maggiori informazioni: piccoliamiciincamper.it - 328.7185868 - radunomagicland@gmail.com