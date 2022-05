Famiglie in camper a Magicland

Il weekend del 14 e 15 maggio ci sarà la prima edizione di “Famiglie in Camper”, evento organizzato da Piccoli Amici in Camper, in collaborazione con Lazio in Camper.

“Famiglie in Camper” sarà l’occasione per provare tutte le novità 2022 di MagicLand: Wild Rodeo, una nuova attrazione ad alto tasso di adrenalina, che lascia senza fiato anche i più coraggiosi, garantendo un divertimento “selvaggio” in pieno stile Far West, un Giant Frisbee, che, oltre a ruotare su sé stesso, esegue un giro completo a 360°.

Brividi ed emozioni sono assicurati da un volo a testa in giù a quasi 40 metri di altezza ed un’accelerazione di 75 km/h. A far da cornice a Wild Rodeo troviamo Old West - una nuova area di oltre 5.000 mq a tema Far West - che trasporta gli ospiti del Parco nell’ambiente tipico dei villaggi del mitico West! I più piccoli si divertiranno al Baby Ranch, un nuovo playground di oltre 500 mq, con una distesa sconfinata di sabbia, un imperdibile carro western da veri pionieri, l’immancabile torre a scivoli ma anche un trenino in legno ed i sempre amati cavalli a dondolo.

E poi ancora, grandi spettacoli nel nuovo Music Hall, un teatro in puro stile Far West, la Gold Mine dove setacciare le acque del fiume e trovare preziose pepite, la Shooting Gallery, una galleria di sparo come ai tempi del Far West e dei suoi saloon. Nell’area troviamo anche Crazy Bull, dove ci si può cimentare in un vero rodeo di tori scatenati.

Tante le offerte esclusive dedicate agli iscritti all’evento: parcheggio camper 3 giorni e 2 notti alla tariffa di 10 euro, ingresso al parco per 2 giorni a 18 euro a persona e un menù con hamburger, patatine e bibita a soli 5 euro. Agli equipaggi partecipanti sarà dedicata un’area di sosta esclusiva a uso camper, disponibile a partire dalle 18.30 di venerdì 13 maggio.