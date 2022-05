Falsariga. Mostra di Roberto Piloni allo Hyunnart Studio

Sabato 21 maggio, Hyunnart Studio presenta “Falsariga”, personale di Roberto Piloni, artista e docente di Grafica d’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Roma.

In mostra una selezione di lavori che testimoniano i tratti salienti della sua ricerca, da una parte l’interesse per la forma essenziale e rigorosa della composizione, dall’altra l’utilizzo di materiali eterogenei e spesso dissonanti che sembrano riecheggiare le neoavanguardie del Minimalismo e dell’Arte povera, ma che invece tendono quasi sempre a destabilizzare una visione e una impostazione troppo convenzionale.

Come scrive Paola Bonani nel testo in catalogo, “il rigore dell’azione compositiva che convive con gli andamenti caotici dell’esistenza, è un chiaro esempio della natura dicotomica che da sempre caratterizza la ricerca di Roberto Piloni e che, ancora oggi, costituisce l’aspetto più vitale e stimolante del suo lavoro”.

Nelle opere della serie "Clessidra" l’astrazione geometrica si unisce all’impiego di materiali poveri (vari elementi in plastica o fragili residui di matita temperata), quest’ultimi fondamentali per condurre le fitte trame parallele stese con il pennarello alla condizione tridimensionale.

Nei lavori "Talismano" e "Cartamodello" è evidente invece come l’attenzione di Piloni tenda ad andare spesso oltre la forma bidimensionale, mentre con l’installazione "Filocontinuo" e appunto "Falsariga" (che dà il titolo alla mostra) l’investigazione del contesto ambientale diventa ancora più predominante.