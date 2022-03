Faith No More Tribute live al Red Rock

Per rendere omaggio ad una delle più grandi ed EPIC(he) band della storia della musica rock, metal e crossover: i Faith No More. Pionieri di un genere caratterizzato dalla fusione di stili musicali svariati e differenti, sul finire degli anni ‘80 e durante i ’90 stravolsero le regole e gli schemi del mondo rock e metal unendolo con funk, rap, soul e punk con una loro attitudine unica e vincente.

Lo show proposto dai Tribute Of The Year - Faith No More Tribute ha l‘intento di far rivivere nel modo più fedele possibile sia musicalmente che scenograficamente le atmosfere musicali folli ed affascinanti dei cinque di San Francisco capitanatidall’istrionico Mike Patton.

Who cares a Lot?



Opening Act: Green Pie

Acoustic duo (Chiara delle Nope e Emiliano di Five Against Grunge e Still90s) con un vastissimo repertorio che spazia dall'alternative/grunge anni '90 ai grandi classici anni '70 e '80 fino all'indie degli anni 2000 e 2010.



Consigliata la prenotazione al numero 320 9627083