Fairplay live al Cotton Club

Oggi lo chiamano “Yacht Rock”, ma negli anni ha avuto molte definizioni, da Blue Eyed Soul a West Coast Sound fino ad A.O.R. (Adult Oriented Rock). Un genere che coniuga pop e soul con il soft rock e le armonie del jazz, fiorito a cavallo fra la fine degli anni 70 e l’inizio della decade successiva grazie ad artisti come Michael McDonald, Hall & Oates, Boz Scaggs, Christopher Cross e a gruppi come Toto e Doobie Brothers. I FairPlay nascono grazie alla passione condivisa di alcuni dei migliori musicisti romani per quel suono e le canzoni immortali di questi e molti altri artisti del periodo, che i 6 riproporranno in concerti imperdibili per i sempre crescenti appassionati di questo genere senza tempo.



START DINNER 20.30

START LIVE 22.00

LIVE SHOW €12



Line-Up

Alfredo Bochicchio, Chitarra

Costantino Ladisa, Sax

Luigi De Martino, Tastiere



David Nerattini, Batteria