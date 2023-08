"Faccia un'altra faccia", Tiziana Foschi e Antonio Pisu a Vivi Velletri 2023

Sarà l’accoppiata Tiziana Foschi e Antonio Pisu a far divertire il pubblico il 9 agosto nel seicentesco Convento del Carmine di Velletri, oggi Casa delle Culture e della Musica, per Vivi Velletri 2023: rassegna che tra grandi nomi, musica, teatro e performance porta in scena nomi noti della scena culturale italiana, insieme alle visite guidate alla scoperta di una delle suggestive dimore storiche del Lazio.

Dopo Giuliana De Sio - e aspettando Michele Placido, Marco Baliani, Gianfranco Phino in scena a settembre - Tiziana Foschi e Antonio Pisu saliranno sul palco nel chiostro il 9 agosto alle ore 21.00 con Faccia un'altra faccia di Tiziana Foschi, Antonio Pisu, Francesca Zanni.

“Facce” come proiezioni di realismo, contemporanee, che raccontano l’attuali- tà ma anche facce di sogno cinico e garbato. Uno spettacolo dedicato alle nuove generazioni che, attraverso il gioco della parodia, affronta temi impor- tanti, trasformando personaggi e situazioni quotidiane, con lo scopo di favori- re il processo di affermazione della propria identità. Facce che in scena si amplificano e diventano grottesche pur di strappare una risata, e che in platea ognuno riconosce come il vicino di casa, il giornalaio, il collega di ufficio, la suocera, ma mai sé stesso. Tiziana Foschi, attrice e interprete comica italiana, è nota al grande pubblico per aver fatto parte del quartetto “Premiata Ditta” che per più di vent’anni è stato protagonista delle prime serate Rai e Media- set. Accompagnata da Antonio Pisu, Tiziana Foschi guarda al suo passato, con la "faccia" tosta di chi da raccontare ha veramente molto.

Fino al 16 settembre, storia dell'arte, teatro, musica e spettacolo dal vivo si incontreranno presso il seicentesco Convento del Carmine di Velletri, oggi Casa delle Culture e della Musica e dimora storica del Lazio, con Vivi Velletri: alle porte di Roma, in quell’area dei Castelli Romani ricca di storia e patrimonio architettonico, una rassegna che sul palco porterà grandi personaggi dello spettacolo, alternando le performance alle visite guidate presso la struttura, in compagnia della storica dell'arte Sara di Luzio. Una formula inedita per far rivivere l'ex convento del Carmine e raccontarne, in un incontro fra discipline, la storia e l'alternarsi delle epoche, con i suoi elementi architettonici di spicco - come gli affreschi originali che descrivono scene della Bibbia e delle storie dei carmelitani e di Sant’Elia - ma anche il chiostro e il refettorio -, la cucina, le celle per i frati, le stanze per il Priore, la chiesa e l’ex sacrestia, con i suoi pregevoli stucchi settecenteschi.