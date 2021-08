Fabrizio Savino trio in concerto nell'arena del Teatro Tor Bella Monaca

Domenica 5 settembre alle 21 FABRIZIO SAVINO presenta il nuovo album THE RISING SUN pubblicato dalla Inner Urge Records, 2021 nell'ambito del Tor Bella Monaca Music Fest ARENA ESTATE.



Dopo il successo di “Gemini”, il suo terzo album pubblicato nel 2016, che ha vinto numerosi premi ed è stato recensito in tutta Europa e trasmesso dalle più importanti radio del mondo (Francia, Norvegia, Germania, Italia, Grecia, Spagna, Finlandia, U.S.A., Canada, Giappone), Savino con “The rising sun” esplora più sonorità e compone musica partendo da un’analisi interiore. Il tema principale è la rinascita. Il progetto discografico è una trasposizione delle energie interiori attraverso il linguaggio della musica e nasce dopo un percorso di dieci anni di ricerca spirituale, meditazione e yoga. I brani sono stati composti nell’arco cronologico di un anno e abbracciano molte delle forme musicali che da sempre affascinano l’autore che è stato in grado di tradurle nella formazione che meglio lo rappresenta: il Guitar trio. Il suono modern jazz che lo contraddistingue si intreccia ai suoni che hanno influenzato maggiormente la sua adolescenza, il rock di Frank Zappa e di Jimi Hendrix. “The rising sun” è un percorso musicale che raccoglie due standard jazz e otto composizioni originali una delle quali vede nell’arrangiamento la presenza di un quartetto d’archi.



Da Sabato 10 Luglio 2021 il nuovo album è disponibile, su tutte le piattaforme di streaming e download inclusa Apple Music e distribuito fisicamente in tutto il mondo dall’etichetta discografica Inner Urge Records attraverso il sito web innerurgemusic.com, in Benelux da Xango Music e sarà presto disponibile anche in Giappone, Taiwan e Hong Kong attraverso il distributore Albore Jazz.



A distanza di due settimane dalla pubblicazione, il disco conta oltre 60.000 riproduzioni solo sulla piattaforma Spotify dove il chitarrista ha più di 29.000 ascoltatori internazionali mensili ed è stato selezionato dagli editor e inserito in importanti playlist come “State of Jazz”, “Jazz X-Press” e “All new Jazz”. Il brano “Rebirth” è stato selezionato e riprodotto, accompagnato da una bellissima introduzione al disco per l’audience anglosassone, dal presentatore Chris Philips dell’emittente radiofonica londinese Jazz FM UK.



Sul palco domenica 5 alle ore 21 Fabrizio Savino alla chitarra, Francesco De Rubeis alla batteria e Giulio Scianatico al contrabbasso.



BIGLIETTI

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro



GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it



???Secondo il Decreto del 23 luglio, a partire dal 6 agosto, per poter accedere agli spettacoli, anche all’aperto, bisogna esibire una delle Certificazioni verdi COVID-19 contestualmente ad un documento di identità. I minori di età inferiore ai 13 anni sono esonerati. Per dare la possibilità a tutti di partecipare, chi presenterà il tampone negativo avrà diritto ad un BIGLIETTO RIDOTTO di 7 € ???

