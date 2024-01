Fabrizio Moro al Palazzo dello Sport

Prezzo non disponibile

Si terrà sabato 25 maggio al Palazzo dello Sport, lo speciale appuntamento live di Fabrizio Moro, che torna in concerto con la prima data-evento del 2024 dall’evocativo titolo "Una vita intera".

Durante il concerto, Fabrizio Moro emozionerà il pubblico, accompagnandolo in un viaggio musicale attraverso tutti i brani più rappresentativi del suo percorso artistico.

Sul palco sarà accompagnato da: Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

I biglietti per il live, prodotto e organizzato da Friends & Partners, sono disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti alla newsletter dell’artista, dalle ore 14 di martedì 16 gennaio. Dalle ore 14 di mercoledì 17 gennaio, invece, i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it).