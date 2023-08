Fabrizio Bosso e Javier Girotto al Parco del Celio

Prezzo non disponibile

Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta, giovedì 10 agosto, Fabrizio Bosso e Javier Girotto “Latin Mood”.

Dopo alcuni anni di pausa tornano con rinnovata energia i Latin Mood, la formazione guidata da Fabrizio Bosso, alla tromba e Javier Girotto, ai sassofoni, con Natalio Mangalavite al piano, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Lorenzo Tucci alla batteria e Bruno Marcozzi alle percussioni. Un nuovo repertorio, pieno di creatività anche grazie alle composizioni e alle improvvisazioni dei singoli elementi del gruppo, a rappresentare ancora una volta l’eccezionalità di questo combo. Una nuova occasione per produrre nuova musica in quel linguaggio infinitamente variegato che è il Latin Jazz.

Nel concerto non mancheranno brani storici del gruppo, tratti dagli album “Sol” e “Vamos”. Travolgenti gli assoli dei due fiati, incredibile energia e divertimento che permeano l’intero concerto. Nessun esotismo gratuito: tutte ritmiche che risplendono in chiave jazzistica, vivificate dall’intervento colmo di amore e curiosità per un idioma, quello del latin jazz, che da sempre qualifica l’arte.

Inizio concerti ore 21,30