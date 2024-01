"Fabrica, Musica e Letteratura", fra suoni e parole dalla letteratura antica agli anni Cinquanta

Secondo appuntamento in Sala Casella per l’Accademia Filarmonica Romana sabato 27 gennaio ore 20 (via Flaminia 118) con la rassegna “Fabrica, Musica e Letteratura” in collaborazione con l’Associazione Fabrica. Titolo della presente edizione è “MATERiae. Per lo spazio nel tempo”, un viaggio attraverso suoni e parole, letteratura antica e moderna e melodie che tessono un fil rouge tra Medioevo e gli Anni Cinquanta, tra la terra e il mare, tra la forma e la materia.

Nel prossimo incontro del 27 gennaio dal titolo “Bois-Legno. Tra oscurità e stupor” sul palco troviamo le voci di Valentina Tramacere e Alessandro Regoli, con Giovanni Ciaffoni alla chitarra, Emiliano Begni al pianoforte e le letture affidate a Livia Saccucci, Chiara Felici e Vincenzo De Luca.

Così Francesca Caprioli, direttore artistico di Fabrica, introduce l’incontro: “L’oscurità del legno, lo stupore della radura. L’Arcadia, una terra dove tutto nasce spontaneamente, alberi, frutti, fiori, acqua. È qui che vive Pan, dio dei boschi e delle selve, dio della musica e della danza. È qui che si dipana la grande dialettica tra natura e cultura. Pan, dio dall’aspetto spaventoso, mostro manifesto nei suoi istinti e nelle sue pulsioni, rifiutato dalla madre, viene accolto dall’Olimpo e ri­torna a vivere nel grembo della Dea Madre.

Solo da questa unione prolifica può nascere il nettare salvifico, che tutto cura: la musica. L’Arcadia diventa, così, un tòpos letterario e artistico… Pastorali, madrigali e bucoliche diventano la reazione dell’uomo nei vari periodi di grande rivoluzione politica e malcontento sociale. Da Virgilio al canto popolare, da Sannazzaro alla dolcezza della voce umana con flauti, suoni e brani inediti che descrivono un altrove alternativo alla routine, alla scontatezza del quotidiano, allo sconforto, creando una fortezza nel cuore di altra natura, quella quasi istintuale e ancestrale dove vige solo un sen­timento, quello amoroso del pia­cere e del diletto, in una sorta di paesaggio spirituale, un bosco dell’anima”.