Fabri Fibra, "Caos live" all'Auditorium Parco della Musica

“Cosa porterò sul palco? La risposta è semplice, uno show rap” - così Fabri Fibra parla del suo tour che farà tappa anche a Roma.

"Per me un concerto rap è quello dove sul palco ci sono solo due elementi: il DJ e un microfono. Se c’è una cosa che mi piace di questa musica, da fan, è andare ai concerti e sentire le canzoni riproposte esattamente come le ho sempre ascoltate su disco. Io voglio dare ai miei fan questa stessa sensazione, la stessa che cerco io quando vado a sentire gli altri artisti. Sul palco voglio che siano le parole e le basi ad avere il maggior spazio e questa formazione mi dà la sensazione di far respirare meglio i testi”.

Il rapper arriverà a Roma, nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, lunedì 26 settembre alle 21. Il concerto fa parte del cartellone del Roma Summer Fest 2022