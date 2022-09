Fabio Cicuto, prima mostra di C.A.S.E.

Dal 28 Settembre all'11 Ottobre 2022 Medina Art Gallery presenta la mostra personale di Fabio Cicuto, primo evento nell'ambito del progetto C.A.S.E. | Contemporary Art Sparkling Events, ideato insieme a Gatsby Cafè ed a cura di Gianluca Carchia.



Opening Mercoledì 28 Settembre alle ore 18 al Gatsby Cafè Piazza Vittorio Emanuele II 106 a Roma.



Cos'è C.A.S.E? Gatsby Cafè e Medina Art Gallery sperimentano. Cosa? Eventi informali di aggiornamento ed approfondimento della scena artistica contemporanea ed emergente. Valicando gli spazi tradizionali.



Fabio Cicuto



Curriculum importante, classe 1960, la sua ricerca artistica parte direttamente dalla Roma irripetibile della sua adolescenza, geniale e dannata da Pasolini a Schifano. “Dipingo, se posso, in ogni momento. Dipingo anche quando non dipingo. Dipingo anche quando cammino [...] Devi cercare di toglierti la pelle quando crei un’opera, diventando iperautocritico. La creazione è il tentativo di cambiare il mondo e non di tenerselo com’è”. Il pantheon di Cicuto spazia da Leonardo a Kounellis, da Rothko a Burri.