Fabio Angeli protagonista delle notti del Room26 all’Eur

Il primo weekend del mese al Room 26 parte con venerdì 4 novembre con la notte commerciale di Fabio Angeli, Mattia Olivi e Lorenzo Barbera, resident protagonisti del venerdì e si continua con la notte house di sabato 5 novembre, con il ritorno del dj di casa, Miki Stentella.

Il tutto con la sapiente direzione artistica di Neon, impreziosita dagli accorgimenti tecnologici coordinati da Manolo Monacchia, responsabile degli oltre 180 mq di ledwall luminosi, esclusiva novità della stagione in corso.

Fabio Angeli, dj resident del Room 26, si conferma protagonista delle notti all’Eur

Fabio nasce a Frascati, Roma il 10/04/1985. La sua carriera nei locali della capitale inizia all'età di 17 anni e il suo primissimo stile è un mix di dance ed house music. Il suo successo è sicuramente frutto di una capacità tattica di giocare con la musica in ogni senso della parola. Mixando talento, esperienza e soprattutto una gran passione per il suo mestiere, non risparmiando nemmeno un disco per entrare nelle menti dei suoi utenti. Nel 2004 diviene resident dj del Maverick Club (RM). Nel 2005 corona il suo sogno di suonare nei migliori locali della capitale e da allora non si è più fermato. Nel 2010 sale alla guida dell'Art Cafè, collaborando con i maggiori artisti del panorama internazionale musicale.

Nel 2011 viene chiamato come resident dj del sabato del Prinz Club (ex Arabesk) locale storico nella provincia di Viterbo. Nel 2012 conduce una rubrica musicale su Life Television “Top Ten Dance”. Nel 2014 dopo aver diretto le consolle dei più importanti locali della capitale, firma un accordo di esclusiva con il prestigioso brand “Chalet Nel Bosco” e “Bosco delle Fragole”. Attualmente lo potete trovare nel noto locale capitolino affiancando dj di fama internazionale come Deorro, Le sorelle Nervo, Tommy Vee, Federico Scavo, Timo Maas ed esportando la propria musica con il tour che lo vede protagonista in Italia e all'estero. Nel 2015 è candidato ai Dance Music Awards come miglior dj resident italiano. In questi anni è diventato uno dei punti di riferimento per la scena dance per migliaia di clubbers in Italia e Europa. Club italiani (selezione): Chalet Nel Bosco (RM), Bosco delle Fragole (RM), Piper (RM), Alien (RM), Joia (RM), Area (RM), White (RM), Nice (RM), Babel (RM), Art Cafè (RM), Vista (RM), Cabala (RM), OS Club (RM), 45Giri (RM),Spazio 900(RM), Exclusive (Porto Ercole), Mantra (Porto Rotondo), Prinz (VT), Covo Nord Est(Ponza), Nephenta(MI), Tocqueville (MI), Pineta (Milano Marittima), Africana Famous Club (Amalfi), Dalila (NA), Bougainvilla (NA), Ritual (Baia Sardinia), Mantra(Porto Rotondo). Club stranieri (selezione): Illuzion (Patong Beach – Thailandia), Hollywood (Patong Beach – Thailandia), BBC (Skiathos – Grecia), Disko Ferrari (Tirana – Albania), Tito's (Palma de Mallorca – Spagna)