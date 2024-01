Fabi, Silvestri e Gazzè, concerto al Circo Massimo

Fabi, Silvestri, Gazzè, il trio romano torna insieme, a dieci anni esatti dall'album “Il Padrone della Festa”, in un grande concerto-evento in programma il 6 luglio - unica data - al Circo Massimo.

I tre cantautori ripercorreranno live, per la prima volta dopo 10 anni, il loro primo e unico album insieme, certificato doppio platino e parte di un percorso che li aveva impegnati per quasi due anni in un tour europeo, una grande tournée nei principali palasport italiani e due memorabili eventi live, all’Arena di Verona e a Rock in Roma.

In scaletta tutti i brani de “Il Padrone della Festa”, un disco quanto mai attuale per i temi affrontati, che ha messo al centro, partendo dal titolo, una riflessione profonda sulla crisi ambientale e climatica e sulla fragilità del pianeta che ci ospita. Un progetto incredibilmente prezioso per quello che rappresenta, testimonianza indelebile di una scuola che è patrimonio della musica italiana. Non mancheranno, come 10 anni fa, le incursioni dell’uno nei pezzi degli altri - anche in quelli che nel frattempo si sono aggiunti in questi 10 anni intensi e prolifici per tutti e 3 i protagonisti - così da poter rivivere un'altra notte da vera e propria band.