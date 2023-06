Ezio Zaccagnini Quartet al Parco del Celio

Ingresso € 15 inclusa consumazione, che verranno detratti in caso di prenotazione al tavolo per la cena. INGRESSO GRATUITO dalle ore 12,00 e per la fascia aperitivo dalle 18,00 alle 20,00

Prezzo Ingresso € 15 inclusa consumazione, che verranno detratti in caso di prenotazione al tavolo per la cena. INGRESSO GRATUITO dalle ore 12,00 e per la fascia aperitivo dalle 18,00 alle 20,00

Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, a cura dell'Associazione Culturale Suond Image, con la direzione artistica dell'Alexanderplatz di Eugenio Rubei, presenta, lunedì 26 giugno, Ezio Zaccagnini Quartet, special guest, Andrea Bassato, violino (ex Le Orme).

Definire un genere musicale è sempre impresa ardua e con non pochi ostacoli da superare. La musica nel corso dei decenni ha subito innumerevoli tentativi di inquadramento ora per ragioni di collocazione discografica ora per esigenze di appartenenza stilistica. Non è dunque compito semplice per un ensemble dinamico, mutevole e poliedrico come il quartetto di Ezio Zaccagnini, trovare un unico contenitore in grado di rappresentarlo compiutamente. Questa formazione è il risultato del percorso artistico dei suoi componimenti. Ezio Zaccagnini alla batteria e percussioni, Edoardo Petretti piano e tastiere, Giacomo Nardelli al basso, Andrea Gentili alle chitarre sono figli di un pensiero musicale ampio, aperto e disponibile alla più totale contaminazione di idee e stili delle volte anche diversissimi tra loro.

Ecco che dunque il repertorio può offrire contesti sonori molto diversi con atmosfere meditative o più spiccatamente jazz elettrico fusion da un lato e brani dal sapore etnico fino a composizioni di rara intensità emotiva. Alla base c’è naturalmente la scrittura e il rigore compositivo aspetto questo imprescindibile per la strutturazione del corpus dei brani ma tutto ruota principalmente intorno alla sinergia tra i musicisti e alla voglia di comunicare emozioni viscerali e autentiche.

Non possiamo, dunque, definire lo stile degli Ezio Zaccagnini 4/et altri modi se non come uno scenario di immagini sonore in continua mutazione ed evoluzione. La musica di Ezio Zaccagnini Quartet, in conclusione, si propone in maniera trasversale come un momento ideale per gli amanti della musica improvvisata ma anche per tutti coloro che amano la semplicità della melodia.