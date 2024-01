"Ezio Bosso – Musica Libera", all'OFF/OFF Theatre

Un inno alla musica ed al suo potere più grande, quello di renderci liberi. “Ezio Bosso – Musica Libera”, con Guenda Goria, sarà in scena all’OFF/OFF Theatre a partire da martedì 30 gennaio fino a domenica 4 febbraio 2024. Un’ode all’uomo e all’artista, il maestro Ezio Bosso, omaggiato dal testo scritto da Mirko Gancitano, Guenda Goria e Felice Panico, quest’ultimo anche regista della produzione a cura di Compagnia Mauri Sturno.

Ezio Bosso è stato un musicista fuori dal comune. La sua capacità comunicativa ha conquistato il pubblico italiano ed internazionale. La sua mimica e la sua energia hanno trasmesso la passione per la vita come solo una grande anima può fare. Ezio Bosso aveva un dono: quello di parlare al cuore di tutti. In Musica Libera, Guenda Goria, pianista e attrice, fa suo il messaggio che il Maestro ci ha lasciato e lo restituisce attraverso il corpo di donna, musicista e interprete: con la libertà e la sensibilità che le appartiene. “La Musica è libera. La Musica è di tutti!”.

È questo il messaggio più importante che rende le note e le atmosfere di Ezio senza tempo e che spinge Guenda a voler ricordare l'uomo, il maestro, l'esempio. Così come le dodici stanze si susseguono tra loro, il tempo scorre ineluttabile. Ma Bosso vince ed esce libero dai giorni più bui, dalla malattia, dai desideri non avverati, che si proiettano come luminose speranze per chi saprà ascoltare. Questo tributo è all'eredità che il Maestro ci ha lasciato. Atmosfere, composizioni, esibizioni entusiasmanti e quel sorriso che resterà sempre patrimonio dell'umanità.