Extrapop, l'olio incontra i popcorn

Presso il Doreca Store a Fiumicino, all'interno del Parco Commerciale Da Vinci, sabato 7 e domenica 8 maggio si terrà Extrapop. L'evento ha lo scopo di far assaggiare l’olio extravergine d'oliva, divertendo le famiglie che lo vorranno.

Si tratta di un format di Extravoglio Srl, ideato da Piero Palanti esperto di olio da più di vent'anni. Una novità assoluta nel settore dell'olio, infatti dimenticatevi la classica degustazione con bicchierini di carta e pezzetti di pane, chiudete gli occhi e iniziate a sognare popcorn appena fatti, caldi e scoppiettanti, pronti a saltarvi in bocca dopo essere stati spruzzati con olio extravergine di oliva.

Sapete quanti sapori può avere lo stesso popcorn con oli diversi? A Extrapop almeno 13. Questo è, infatti, il numero delle aziende di olio pronte a far testare le caratteristiche dei loro prodotti.

Saranno presenti le seguenti realtà:

1. Oro di Rufolo (Puglia)

2. Giacomo Grassi (Toscana)

3. Colli etruschi (Lazio)

4. Trespaldum (Molise)

5. La Selvotta (Abruzzo)

6. Sabino Leone (Puglia)

7. Accademia Olearia (Sardegna)

8. Baglio Ingardia (Sicilia)

9. Oro di Giano (Umbria)

10. Frantoio Franci (Toscana)

11. Titone (Sicilia)

12. Intini (Puglia)

13. Agricola Doria (Calabria)

Extrapop vuole spiegare ai consumatori l'olio, un alimento sano e necessario nella nostra dieta. In Italia esistono oltre 500 cultivar, varietà, di olive; il nostro Paese è tra i primi posti al mondo per produzione e Piero Palanti, nella due giorni al Parco Commerciale Da Vinci, sarà pronto a rispondere a ogni curiosità.

"Anni fa ho inserito i popcorn nel mio format delle lezioni su 'olio e cucina', facendo notare le trasformazioni dell’olio e del mais, l’interazione tra di loro e il risultato finale. Era la mia merenda da piccolo, è diventata quella di mia figlia e spero diventi quella di tutti gli italiani. Comunicare l’olio extravergine - prosegue Palanti - non è semplice. Troppo spesso i tecnicismi non consentono di raggiungere un’ampia platea e questo mi ha sempre infastidito. L’olio extravergine lo vedo con semplicità, è come un succo di frutta deve divertire ed emozionare. È proprio questo che voglio comunicare per questo ho pensato a Extrapop"

Piero Palanti è assaggiatore di olio da più di vent'anni. E' assaggiatore ufficiale dal 2003 quando ha deciso di perfezionarsi nel mondo dell'olio extravergine. Dopo dieci anni di assaggi per guide e panel specializzati, crea una guida online gratuita per il consumatore dal titolo Guida Extravoglio. Da qui nasce la sua idea di comunicare l'olio sia al consumatore che al professionista. Si occupa di consulenze nella ristorazione, organizza corsi e serate sul mondo dell'olio.

Extrapop è aperto a tutte le famiglie, ai bambini e agli adulti ed è un evento completamente gratuito.