Exploring the unknown, un altro punto di vista: la mostra

“Exploring the unknown - Un altro punto di vista”: solo quattro giorni per vedere la mostra che nasce dal workshop di fotografia tenuto dalla fotografa Ilaria Di Giustili e curato da Penelope Filacchione svoltosi lo scorso 2 ottobre.

Durante la performance del danzatore Alessio Trevisani – coreografo della Freies Tanz Schule di Berlino e Lipsia e vincitore del Laguna Arte Prize 2019, ospite a Roma per l’evento - alcuni fotografi si sono cimentati in un’esperienza senza precedenti. Chiamati a fotografare dall’alto durante lo spettacolo, il loro doveva essere un nuovo punto di vista, fino ad ora mai sperimentato, guidato dalla sensibilità individuale, nonché dalle proprie capacità tecniche-inventive.

La fotografia di scena, alla quale il workshop era dedicato, è così entrata a far parte di WEFO2020 - Festa della Fotografia di Roma - arricchendo la rete di fotografi capitolina con uno sguardo che da semplice novità si trasforma in ventata di rinnovata freschezza. Il pubblico-fotografo, di certo preso in contropiede, si è dedicato con curiosità ad esplorare l’inesplorato, raccogliendo gli scatti in fotografie post-prodotte da mostrare al resto del mondo. Il performer si muove sinuoso in uno spazio ben delimitato, metafora del lockdown appena trascorso, mentre dal ballatoio i click degli otturatori si susseguono frenetici. Una esperienza emozionante sia per il danzatore sia per i fotografi, che hanno vissuto nuovamente le sensazioni dell’espressione corporea all’interno di uno spazio chiuso e per certi versi claustrofobico

La selezione di opere in mostra fa quindi parte di un ventaglio di sguardi inusuali, colti da un altro punto di vista, in sinergia con l’ambiente circostante ed i movimenti flessuosi del performer danzatore. Dodici minuti di tempo a ritmo di musica per cogliere l’attimo ed immortalare la fugacità del momento, tanto per bloccare un istante, quanto per lasciarlo fluire inesorabile.

Exploring the unknown - Un altro punto di vista – WEFO 2020

A cura di Ilaria Di Giustili e Penelope Filacchione

ArtSharing Roma – via Giulio Tarra 64

Dal 15 ottobre al 18 ottobre 2020

Vernissage: 15 ottobre ore 17.30-20.30

Per ragioni di distanziamento il pubblico entra a turno: è gradita la prenotazione ad artsharing.roma@gmail.com - 338-9409180

orari di apertura: da martedì a domenica ore 16:30-20:30

disponibili aperture su appuntamento.

NB In caso di nuovo lockdown la mostra si trasferirà sul web