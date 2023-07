Felicittà a Explora

Insieme a tante realtà, anche Explora apre le sue porte partecipando alla serata come luogo restituito alla città. Il Museo è nato infatti nella zona dell’ex deposito tranviario di Via Flaminia, che nel 1998 verteva in uno stato d’abbandono: con il conferimento alla Museo dei Bambini SCS, è stato possibile avviare un progetto di recupero degli edifici, testimonianza di architettura industriale risalenti al periodo tra il 1870 e il 1920, e dedicare questo spazio della città di Roma a bambini/e e famiglie.

Il 20 luglio apertura straordinaria in due turni serali e gratuiti per FELICITTA’, un evento proposto in occasione della Giornata degli Stati Generali del Patrimonio di Roma.

Due i turni ad accesso gratuito, dalle ore 19:00 alle 20:45 e dalle 21:00 alle 22:45, per dare la possibilità a bambini e bambine di conoscere questo speciale luogo diventato dal 2001 un punto di riferimento per le famiglie a seguito di un'importante opera di riqualificazione.

VISITA GUIDATA

2 turni di visita della durata di n. 1 ora e 45 minuti:

dalle ore 19:00 alle ore 20:45 e dalle ore 21:00 alle ore 22:45.

Durante ogni turno di visita è possibile partecipare alle attività proposte a ciclo continuo e della durata di 20”:

? fascia di età 3-5 anni: Lascia il segno! Hai mai provato a dipingere con i magneti? Quali oggetti si possono usare per questa curiosa tecnica artistica e quale il risultato del segno lasciato sulla carta? Scopri come sperimentare un’ingegnosa tecnica artistica e creare un’opera unica e originale con i magneti, che creano sul foglio segni sempre nuovi.

? fascia di età 6-11 anni: Costruisci il tuo Museo. Sai trasformare un semplice foglio di carta nel tuo museo preferito? Scopri come creare musei, stanze e allestimenti, giocare con l’architettura e portare con te il museo dei tuoi sogni.

? dai 3 anni in poi: Un museo al centro. Per realizzare vere opere d’arte avvicinandosi a una tecnica creativa e sostenibile. Alcune gocce di colore saranno sufficienti per creare su un foglio “centrifugato” effetti sempre nuovi e originali consentendo a bambine e bambini di sperimentare la forza centrifuga e osservare l’incontro dei colori primari.

VISITA LIBERA DEGLI SPAZI

(accesso gratuito e senza prenotazione)

Dalle ore 18.00 alle ore 21.30

Durante ogni turno si può liberamente giocare nella struttura di 2.000 mq con allestimenti interattivi tutti da scoprire: al piano terra gli allestimenti permanenti come il supermercato, il camion dei pompieri, l’orto, la fontana, il gioco del vento, un gioco di squadra sull’Economia Circolare, l’area Piccoli Exploratori e tanto altro.

Al primo piano del Museo la sezione dedicata a PARI, il percorso gioco composto da 11 allestimenti interattivi per riflettere ed approfondire le Pari Opportunità ed Economiamo: guadagna e risparmia, dona e investi, l’economia non è mai stata così divertente! il percorso gioco sull’educazione economica con 10 postazioni interattive.

ATTIVITA’ ESTERNA

(accesso gratuito e senza prenotazione)

Dalle 18:15 alle 19:00, sotto l’atrio coperto del Museo, due attività a fruizione libera e a ciclo continuo:

· fascia di età 3-5 anni: Dipingi il tuo museo. Attività di pittura en plain air per liberare la creatività e l’immaginazione sperimentando tecniche, colori e forme in opere d’arte su cavalletto.

· fascia di età 6-11 anni: Museo in arte. Un’avvincente sfida per costruire un meccanismo motorizzato in grado di disegnare insolite circonferenze e linee tratteggiate sempre nuove.