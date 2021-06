Exile: Rolling Stones Tribute Band a Sessantotto Village

Sessantotto Village giunge quest’anno alla sua ottava edizione. Sul palco si alterneranno tantissimi artisti che daranno vita ad una rassegna ricca di eventi e sorprese. Dal teatro cabaret ai concerti di musica rock e jazz, dagli spettacoli di danza al teatro delle marionette per i più piccoli. Un caleidoscopico calendario di eventi totalmente gratuiti, pensato per divertire tutti, in chiaro stile Sessantotto Village.

Mercoledì 9 giugno l'appuntamento è con Exile: Rolling Stones Tribute Band alle ore 19.

Il Villaggio aprirà tutti i giorni dalle ore 17. Bar e ristorante d’eccezione saranno a disposizione del pubblico con una selezione di bevande e piatti per accompagnare i pomeriggi e le serate di questa estate 2021. Riecheggia una frase tra le strade di Monte Sacro: “T’accorgi che è arrivata l’estate quando inizia il Sessantotto Village”.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...